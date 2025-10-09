Messina alla Fiera del Turismo a Rimini

Ci sono il sindaco Federico Basile e l'assessore Enzo Caruso

Messina presente alla principale fiera italiana dedicata alla promozione del turismo. “Ci presentiamo per la seconda volta alla Fiera del Turismo di Rimini con una strategia ben precisa orientata al contatto diretto con gli operatori turistici, attraverso incontri programmati” – dice il sindaco Federico Basile.

“Insieme all’assessore al Turismo, Enzo Caruso, abbiamo presentato le specificità del nostro territorio a 41 compratori proveniente da: Ungheria, Croazia, Libano, Germania, Belgio, Cechia, Svezia, Spagna, Brasile, Olanda, Turchia, Inghilterra, Portogallo, Romania, Canada, Bulgaria, Lettonia, Francia e America, durante un appuntamento appositamente organizzato dal Messina Tourism Bureau, presieduto da Gaetano Majolino. È stata un’occasione importante per valorizzare e promuovere la nostra città e le sue bellezze, un segnale concreto di quanto sia importante fare rete per essere più forti sui mercati nazionali e internazionali”.