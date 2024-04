Messina, alla Lega Navale iniziative per la “Giornata del Mare” VIDEO

Anche alla Base Navale di Messina si è festeggiata la giornata nazionale istituita nel 2017. Studenti e istituzioni presenti

MESSINA – “La Giornata Nazionale del Mare è una ricorrenza finalizzata a coinvolgere le istituzioni del mare, la sicurezza in mare e la tutela delle acque e dell’ambiente marino, nonché la promozione delle attività nautiche e gli sport nautici – spiega il consigliere Billè della Lega Navale Italiana sezione di Messina – Serve a sensibilizzare i giovani per far loro comprendere l’importanza di tutto questo e stimolare una sensibilità per le tematiche in questione”. Diverse le iniziative in città per questa ricorrenza sia alla Lega Navale che alla Base Navale della Marina Militare con la presenza delle istituzioni.

L’attività alla Lega Navale

Ogni anno la Lega Navale Italiana sezione di Messina organizza eventi collegati alla giornata. In questo 2024 ci sono stati due incontri, il primo giorno 8 presso l’istituto Nautico “Caio Duilio” di Messina, “in un contesto fertile abbiamo sensibilizzato i giovani” aggiunge Billè. Oggi invece si è pensato a qualcosa di più operativo, con la collaborazione della capitaneria di porto infatti è stato simulato il salvataggio di un uomo in mare.

Presenti gli studenti dell’istituto nautico ed anche studenti più piccoli delle scuole media Pascoli, con cui la Lega Navale ha partenariato per attività di indirizzo sportivo col modulo vela, e La Pira-Gentiluomo, con cui c’è in corso progetto “Vela e Fisica”, dedicato ai giovani studenti. “Quindi – conclude il consigliere Billè – erano i destinatari perfetti per questa giornata, come esperienza formativa. Noi ci rivolgiamo comunque a tutte le fasce d’età non solo i giovani, con i ragazzi è più facile sicuramente formarli ad una cultura marinara”.

Terranova (Capitaneria di porto): “Diffondiamo la cultura del mare”

“La giornata del Mare è una data importantissima – così il comandante Francesco Terranova – Un giorno istituito per norma nel 2017, per noi è tutti i giorni la giornata del mare e abbiamo avuto tante occasioni epr incontrare i giovani e diffondere la cultura del mare. La giornata è un grande passo avanti per diffondere la cultura del mare in modo sostenibile”.

I ragazzi presenti dopo una breve introduzione teorica della comandante Rovanazzi e del sottotenente Pala hanno avuto modo di assistere al salvataggio in mare, alcuni studenti più piccoli anche direttamente dal mare su un gommone, in azione i migliori corpi speciale dedicati al salvataggio di vite in mare che solitamente sono distanziati nel Canale di Sicilia sulla rotte migratorie.

Gli eventi alla Base Navale di Messina

Si è celebrata stamani la “Giornata del Mare” presso la Base Navale di Messina, alla presenza del capitano di vascello Bruno Viafora, del vicesindaco Salvatore Mondello, degli assessori alla Protezione civile Massimiliano Minutoli e alle Politiche culturali Vincenzo Caruso. La manifestazione ha visto coinvolta anche un’importante partecipazione di scolaresche, tra cui gli allievi del Nautico Caio Duilio, che per i temi trattati hanno potuto vivere un’esperienza particolarmente formativa, per la forte sensibilizzazione alla cultura e alla conservazione del patrimonio che il mare rappresenta. “Un momento di condivisione molto intenso – ha dichiarato a conclusione dell’evento il vicesindaco e assessore con delega alle Forze Armate Mondello – in un clima cordiale e suggestivo, che ha dato degno risalto alla sinergia interistituzionale da tempo instaurata con l’Amministrazione comunale”.

Il ricco programma di eventi prevedeva la visita al Forte San Salvatore, all’interno del quale è stata allestita una mostra pittorica dal titolo “Le Donne e il mare”; contestualmente è stato organizzato un giro a bordo del pattugliatore d’Altura Cassiopea. Il momento più significativo si è svolto nel piazzale Comando, dove l’Assemblea generale ha preso parte all’Alza Bandiera. Come ulteriore evento, un’interessante conferenza dal titolo “Messina e il suo mare tra mito e scienza” a cura del dott. M. Cavallaro e “Le prime campagne Talassografiche per l’esplorazione del Mare e la scoperta della fauna abissale in Mediterraneo”, a cura del generale Ignazio Rao.