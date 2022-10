Messina. Allacci abusivi alla rete elettrica, 3 arresti: il "furto" stimato in 14mila euro - Tempostretto

Operazione dei carabinieri con il supporto tecnico di personale specializzato dell’Enel

MESSINA – I carabinieri della Compagnia Messina Centro, con il supporto tecnico di personale specializzato dell’Enel, nell’ambito di un servizio finalizzato ad un controllo sugli impianti elettrici in un condominio a Bisconte, hanno arrestato, in flagranza di reato, tre persone per furto aggravato di energia elettrica. L’indagine è nata da discrasie registrate, nei propri database, dall’Ente deputato alla distribuzione dell’energia, riguardanti forniture formalmente cessate ma di fatto ancora in corso e forti disallineamenti tra il consumo dell’anno precedente e dell’anno corrente. All’esito delle verifiche, i carabinieri della stazione di Camaro Superiore, mediante controlli tecnici e ricognizione degli impianti elettrici, hanno appurato che tre persone, residenti nel condominio oggetto della verifica, una delle quali sottoposta agli arresti domiciliari, avevano realizzato un allaccio abusivo direttamente collegato alla rete pubblica allo scopo di eludere il contatore per usufruire illegalmente della fornitura di energia elettrica. Pertanto i tre sono stati arrestati, in flagranza di reato, per furto aggravato di energia elettrica, stimato in circa 14mila euro. Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli arrestati sono stati ristretti agli arresti domiciliari presso le loro abitazioni in attesa di essere giudicati con il rito direttissimo.