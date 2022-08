Messina. Altro incidente tra bus e auto, stavolta a Tremestieri - Tempostretto

Mercoledì era accaduto in via La Farina, oggi davanti al centro commerciale Tremestieri

Altro incidente tra un autobus e una macchina. Dopo quello di mercoledì scorso in via La Farina, stavolta è successo davanti al centro commerciale Tremestieri.

Una donna alla guida di una Jeep bianca, in arrivo dalla direzione sud, ha svoltato a sinistra per entrare al centro commerciale, lì dove è vietato a causa della striscia continua. Nel frattempo, da direzione nord, arrivava un bus dell’Atm e i due mezzi si sono scontrati.

Per fortuna non si registrano feriti ma è un campanello d’allarme per studiare soluzioni di sicurezza, ad esempio realizzare una rotatoria al bivio di Larderia. Chi arriva da zona sud, infatti, non ha possibilità di entrare al centro commerciale perché, anche proseguendo fino al bivio di Larderia, non c’è un luogo adatto per invertire il senso di marcia.