Paura per un incidente ma per fortuna nessuno si è fatto male seriamente

Scontro tra un’auto e un bus all’incrocio tra via La Farina e via Salandra intorno alle 11.30. Qualche passeggero dell’autobus è rimasto contuso a seguito del contraccolpo ma per nessuno è stato necessario il supporto medico. Traffico inevitabilmente rallentato ma in poco tempo tornato alla normalità.