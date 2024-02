Messina. Alunni della Verona Trento studiano gli effetti di “Social e intelligenza artificiale”

Relatore, per il secondo anno consecutivo, è stato il professore Francesco Pira

Oltre 600 alunni hanno partecipato all’incontro sul tema “Social e Intelligenza Artificiale: opportunità e pericoli”. Promosso e organizzato dall’Istituto Comprensivo “Boer-Verona Trento” , nell’ambito delle tematiche di educazione civica, all’auditorium del PalaCultura di Messina.

All’evento, presieduto dal dirigente scolastico Santo Longo e moderato dal docente Elio Scarfì, hanno preso parte diverse classi della scuola media Verona Trento.

Relatore, per il secondo anno consecutivo, è stato il professore Francesco Pira, docente di Sociologia all’Università degli Studi di Messina e direttore del Master in “Esperto della Comunicazione Digitale”.

In particolar modo sono stati esaminati gli effetti, spesso negativi, del mondo digitale sull’impatto emotivo degli adolescenti con ampio spazio dedicato anche alla nuova frontiera dell’intelligenza artificiale creativa che, a detta di molti, sembra stia assestando il colpo di grazia nei confronti di una comunità studentesca che, in media, non legge più libri o manuali e non esercita un pensiero autonomo e critico.