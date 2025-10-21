 Messina. Aperta la "Casa delle emozioni", nuovo spazio pubblico per bambini e famiglie

Messina. Aperta la “Casa delle emozioni”, nuovo spazio pubblico per bambini e famiglie

martedì 21 Ottobre 2025 - 07:30

Avviate le attività mattutine e pomeridiane

Un nuovo spazio educativo e relazionale. Da venerdì scorso è aperta la “Casa delle Emozioni”, nome ispirato al tema che invita i bambini a esplorare, riconoscere e “allenare” i propri sentimenti tramite il gioco, la creatività e la socializzazione.

Il progetto, nato per ampliare l’offerta dei servizi dedicati all’infanzia e al sostegno delle famiglie, ha sede nei locali dell’ex libreria “La Casa di Giulia” in via San Giovanni Bosco 33, di fronte alla scuola San Domenico Savio.

Un nido integrativo per i più piccoli

Il cuore dell’attività mattutina è lo “Spazio gioco – La casa delle emozioni”: un servizio integrativo per l’infanzia, non un asilo nido tradizionale, dedicato ai bambini nella fascia d’età tra i 18 e i 36 mesi.

Il servizio mattutino è attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13. I posti disponibili sono 25 e sono stati tutti assegnati.

Le attività nel pomeriggio

Nelle ore pomeridiane, lo spazio si trasforma ne “La Libreria delle Emozioni”, con più destinatari: bambini di tutte le fasce d’età, giovani e famiglie. Uno spazio polifunzionale dedicato alla lettura, alla scoperta e all’inclusione, offrendo un luogo dove leggere libri e fumetti, colorare, disegnare, e socializzare in un contesto rilassato.

Il programma della fascia pomeridiana prevede appuntamenti tematici mensili, con letture animate, laboratori creativi ed esperienze interattive, arricchite dalla partecipazione di ospiti come autori, illustratori, educatori emotivi e psicologi.

La “Casa delle Emozioni” si aggiunge agli altri servizi integrativi all’infanzia gestiti da Messina Social City e già attivi: il Centro “La Glicine” (al Cirs, zona Boccetta); il Centro “Polimeni Zumbo” (a Contesse); il Centro “Esisto” (a Villa Dante), il Centro “Valle degli Angeli” (nella zona omonima) e lo Spazio Gioco Montepiselli, anche questo nella zona omonima.

