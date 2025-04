Messina, apre il primo museo di computer vintage

Tutte le tappe dell'era digitale all'iMuc, sabato 12 aprile l'inaugurazione

Dall’amore per l’informatica di tre messinesi apre in città il primo museo del computer. L’inaugurazione è prevista sabato 12 aprile 2025 alle 17:30 nei locali di Bno Informatica di via Garibaldi. L’iMuC – Museum Computer Messina è fondato daBiagio Natoli Orioles, Alessandro Coletta e Tonino Bisazza.

L’iMuC è il primo museo di computer vintage a Messina, un nuovo spazio dedicato alla storia e all’evoluzione dell’informatica, dove sarà possibile ripercorrere le tappe che hanno segnato il mondo della tecnologia e dell’era digitale, dal 1977 al 2007 fino ai giorni nostri. In esposizione numerosi computer, dispositivi e sistemi che hanno segnato l’era digitale partendo dagli albori con un’attenzione particolare alla preservazione delle consolle per il retrogaming e una panoramica completa sull’evoluzione delle tecnologie sia in ambito professionale, personale e ludico.

Il punto espositivo permanente consegnerà alla città la memoria storica dell’informatica e dell’evoluzione tecnologia, dai primi calcolatori fino ai moderni personal computer con l’obiettivo ambizioso di preservare e divulgare il patrimonio storico informatico. Sarà pertanto un’occasione unica per ammirare una collezione di computer storici, rari e iconici, che hanno contribuito a plasmare il nostro presente digitale. Durante la serata interverranno esperti di settore che condivideranno curiosità e aneddoti legati a queste macchine straordinarie.

L’iniziativa è sostenuta a livello promozionale da ESIDIA – Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale, che riconosce l’iMuC come risorsa culturale preziosa per il territorio e luogo fondamentale per diffondere la conoscenza e una consapevolezza digitale più ampia.

L’inaugurazione sarà gratuita, aperta al pubblico e consentirà di visitare il Museo e assistere a dimostrazioni dal vivo. Sarà anche l’occasione per condividere un momento di riflessione collettiva su temi quali tecnologia, storia, educazione e cultura.