Messina. Arrestato scassinatore seriale dei distributori automatici

Nelle scorse settimane si sono verificati più furti all’interno del Policlinico di Messina

Alle prime luci dell’alba i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi hanno arrestato in flagranza un 26enne messinese, già noto alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato.

È quanto accaduto al Policlinico di Messina, dove i militari dell’Arma, a conclusione di mirati e ripetuti servizi di osservazione, hanno sorpreso un giovane che aveva scassinato due distributori automatici di alimenti. A seguito di perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso della somma di 380 euro in monete, di vari generi alimentari e di uno scalpello probabilmente utilizzato per forzare le porte d’ingresso e i distributori automatici, reato che nelle scorse settimane si è verificato più volte all’interno del Policlinico di Messina.

Il 26enne è stato portato in caserma e poi a casa ai domiciliari, in attesa dell’udienza del giudice.