Crolli, cenere e arte violata: il mese difficile di Messina e della Sicilia

Una sequenza di eventi nefasti ha messo a dura prova la comunità e il territorio locale

Un mese da dimenticare, segnato da eventi che hanno colpito al cuore la città e l’intero territorio regionale. Una catena di episodi dalle dinamiche diverse ma dalle conseguenze pesanti ha trasformato agosto in un periodo di continua emergenza, mettendo alla prova la tenuta dei servizi, la sicurezza e il patrimonio culturale.

Il dramma di Pistunina

La sequenza di eventi negativi si è aperta il 30 luglio nella zona sud della città a Pistunina. Il crollo improvviso di una palazzina di tre piani ha provocato sei vittime, di cui due ancora disperse.

I vigili del fuoco e i soccorritori hanno lavorato senza sosta tra la polvere per giorni, mentre le forze dell’ordine e la magistratura hanno avviato le indagini per chiarire se a determinare il cedimento siano stati lavori interni o un difetto strutturale. L’episodio ha paralizzato una delle arterie viarie più importanti del capoluogo, con disagi anche per le attività commerciali.

I cieli chiusi per la cenere dell’Etna

Alla ferita urbana si è aggiunta la pressione dell’ambiente naturale. Nelle stesse settimane, le intense e ripetute fasi eruttive dell’Etna hanno costretto alla chiusura dello scalo aeroportuale di Catania Fontanarossa a causa dell’accumulo di cenere sulle piste.

I disagi si sono scaricati inevitabilmente anche su Messina, diventata snodo obbligato per le deviazioni dei viaggiatori e per il traffico su gomma verso la Calabria e il resto della penisola. Tra cancellazioni e ritardi, il sistema dei trasporti dell’isola è stato messo a dura prova di fronte a un evento di così ampia portata.

L’oltraggio al patrimonio culturale

A completare un quadro già complesso è arrivato il colpo subìto dall’identità storica e artistica della città. Proprio la sera di Ferragosto, approfittando del clima festivo, si è consumato un clamoroso furto al Museo di Messina. Un gruppo di malviventi si è introdotto nella struttura da un accesso laterale, portando via preziose opere di Antonello da Messina, tra cui alcune tavole del celebre Polittico di San Gregorio.

L’irruzione, avvenuta in pieno centro abitato e durante una delle notti più frequentate dell’anno, rappresenta un danno d’immagine fortissimo e una ferita profonda per il patrimonio culturale isolano, su cui sono in corso le indagini della polizia e dei carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale.

Il lutto più grave

Tre vicende molto diverse tra loro ma vicine nel tempo, che tracciano il bilancio di un mese vissuto sotto costante pressione da cui la comunità locale si trova ora a dover ripartire.

Il crollo di Pistunina resta l’evento più drammatico della sequenza: mentre l’eruzione dell’Etna ha causato paralisi logistiche e il furto al Museo ha ferito il patrimonio culturale, a Pistunina si è consumata una vera tragedia con la perdita di sei vite umane. Un bilancio pesante che trasforma un episodio di cronaca in un dolore profondo e indelebile per l’intera comunità.