Messina. Asilo nido di via Brasile, lavori aggiudicati - Tempostretto

Sarà demolito e ricostruito con isolamento a cappotto e fotovoltaico

Sono stati consegnati stamani i lavori per la realizzazione dell’Asilo nido di via Brasile: un intervento di demolizione dell’ex scuola elementare da anni in stato di abbandono, per realizzare un asilo micro nido per 18 bambini, con struttura portante in legno lamellare Xlam, finiture edili in materiali ecocompatibili ed ambienti interni confortevoli aggiornati alle più recenti norme.

Sotto l’aspetto energetico, l’edificio sarà pienamente ecosostenibile ad emissioni inquinanti zero, essendo dotato di isolamento a cappotto con pannelli di sughero ed impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

L’impresa Althea S.r.l. di Favara (Ag) ha operato un ribasso d’asta del 30,304% per un importo contrattuale netto di 540.551 euro a fronte di un finanziamento complessivo di 1 milione nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina per il Sud – Masterplan.