Messina. Atm: "Sciopero? Nessun disagio, hanno aderito solo 29 su 518 dipendenti" - Tempostretto

L'azienda replica ai sindacati sulla protesta di ieri: "La partecipazione è stata inconsistente"

MESSINA – L’Azienda Trasporti di Messina interviene con una nota sullo sciopero di quattro ore indetto dalle sigle sindacali Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa nella giornata di ieri. “Su 518 dipendenti – si legge – solo in 29 hanno aderito allo sciopero e non si sono registrati disagi per l’utenza. La stragrande maggioranza dei lavoratori Atm non solo ha dimostrato senso di responsabilità e attaccamento all’azienda, ma ha anche fatto capire alle organizzazioni sindacali che hanno organizzato la protesta di saper distinguere chi fa il proprio dovere rispetto a chi ha condotte che non possono essere tollerate”.

“Al di là delle dichiarazioni di circostanza dei rappresentanti sindacali – continua la nota- la partecipazione è stata di fatto inconsistente, nonostante la sospensione dal lavoro sia stata indetta in una fascia oraria in cui erano in servizio anche uffici amministrativi e comparto tecnico. Visto l’esito dello sciopero, i vertici sindacali dovrebbero interrogarsi sul loro operato, invece di tentare continuamente di mettere in cattiva luce l’azienda, i cui risultati in termini di servizio, organizzazione e innovazione sono sotto gli occhi di tutti. Non è un caso che il fronte sindacale sia spaccato e che le sigle sindacali Filt Cgil, Faisa Cisal e Ugl si siano dissociate e non abbiano aderito alla protesta”.

“In merito a presunti comportamenti anti-sindacali – prosegue la nota di Atm – si rammenta che solo pochi giorni fa la Commissione di garanzia ha dato ragione a questa azienda dichiarando illegittimo quanto richiesto dai sindacati a proposito dell’assemblea retribuita (nota protocollo n. 0012692). Si precisa inoltre che, nella giornata di martedì 7 novembre, le 10 riserve sono state distribuite, come avviene quotidianamente, nell’arco dell’intera giornata (con una copertura che va dalle 4 del mattino a mezzanotte) e che nessun provvedimento speciale è dunque stato adottato dai vertici aziendali”.