Messina attende le Frecce Tricolori. Affidamento diretto all’Aereo Club dello Stretto

Sarà l’associazione messinese a organizzare l’evento

Messina si prepara a ospitare la Frecce Tricolori. La fornitura dei servizi necessari alla realizzazione della manifestazione aerea e per l’esecuzione del piano promozionale “Messina Città della Musica e degli Eventi” è stata affidata all’associazione Aereo Club dello Stretto, per un valore di 130mila euro, di cui 106mila 557 più iva al 22 %.

La scelta è avvenuta tramite affidamento diretto, “in virtù delle documentate esperienze pregresse dell’operatore economico, ritenuto idoneo all’esecuzione delle prestazioni”.

L’evento si terrà il 2 e 3 agosto 2025 e rientra nell’ambito del più ampio progetto “Sostegno Pmi Card” (Cod. ME 1.3.1.c), finanziato a valere sul Poc Metro Messina 2014-2020. L’obiettivo primario di questa iniziativa è promuovere l’immagine del territorio, attrarre visitatori e investimenti esterni, e stimolare la rigenerazione economica dell’indotto locale.

I servizi affidati includono il noleggio di vetture per la Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan), il noleggio e la posa in mare di boe, il supporto dei vigili del fuoco, l’assistenza sanitaria (118 e ambulanze), apporti civili, e il vitto e alloggio per gli equipaggi.

A causa di un malfunzionamento del Fvoe (Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico), è stata fatta una verifica parziale dei requisiti, con l’acquisizione di un’autocertificazione e l’impegno a completare le verifiche.

