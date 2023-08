Messina. Autista Atm aggredito da un automobilista a Gesso - Tempostretto

L'episodio ripreso dal sistema di videosorveglianza. Indagano le forze dell'ordine

MESSINA – Ieri sera un dipendente dell’Atm ha subito un’aggressione da parte di un automobilista a Gesso. Le forze dell’ordine stanno visionando le immagini di videosorveglianza presenti sull’autobus per ricostruire l’accaduto e individuare l’aggressore.

“Un gesto ingiustificato e che non passerà inosservato – ha commentato il presidente di Atm, Giuseppe Campagna – ripreso dal sistema di video sorveglianza presente su ogni mezzo e già in mano alle forze dell’ordine. Come presidente di Atm Messina e a nome di tutta la comunità – ha aggiunto Campagna – esprimiamo la nostra solidarietà all’operatore rimasto vittima della vile aggressione che, nonostante gli occhiali rotti, ha portato a termine il servizio con spirito di sacrificio e dedizione, completando la corsa senza creare ulteriori difficoltà ai passeggeri”.

Basile: “Solidarietà all’autista”

Per il sindaco Federico Basile si tratta di “un fatto grave che non rispecchia lo spirito di grande collaborazione e solidarietà di questa splendida città”. “Esprimo insieme a tutta la Giunta al Presidente ed a tutto il Cda di Atm – ha aggiunto Basile – solidarietà e vicinanza all’autista dell’Atm della linea n. 25, aggredito ieri sera a Gesso da un automobilista spazientito per un imbottigliamento causato dalle auto in sosta per via di una manifestazione. La violenza è deprecabile, ma lo è ancora di più se le vittime sono persone che lavorano onestamente. Questi episodi sono intollerabili, mi auguro che fatti del genere non si verifichino mai più”.

Uiltrasporti: “Vile aggressione”

Per la Uiltrasporti si tratta dell’ennesimo “atto di vile aggressione nei confronti di un autista Atm” che “lascia l’amaro in bocca perché è il segno tangibile dell’inciviltà verso la cosa pubblica”. “Un gesto che, paradossalmente – si legge in una nota del sindacato – arriva all’indomani della giornata della Vara che rappresenta il momento di profonda unione dei cittadini di questa comunità. Apprezziamo le parole di solidarietà espresse dal sindaco Federico Basile – commenta il segretario Michele Barresi – verso il giovane apprendista autista rimasto coinvolto in questo triste e deprecabile episodio di violenza che si è verificato ieri sera a Gesso e segnaliamo la necessità di operare al fine di garantire sempre la massima sicurezza al personale maggiormente esposto al rischio aggressioni, rischio che si amplifica in coincidenza di eventi e manifestazioni, come accaduto ieri sera, in cui probabilmente sarebbe necessario implementare la presenza della Polizia Municipale”.