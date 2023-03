Messina. Auto senza conducente sfiora centauro in via Oratorio della Pace - Tempostretto

Il mezzo parcheggiato si è improvvisamente mosso finendo in mezzo alla carreggiata

MESSINA – Tanta paura ma per fortuna nessun ferito questa mattina in via Oratorio della Pace. Un’auto senza conducente, che si trovava parcheggiata all’angolo di via Santa Caterina dei bottegai, si è improvvisamente mossa verso la sede stradale finendo la propria corsa proprio in mezzo alla carreggiata di via Oratorio della Pace. Probabilmente il proprietario aveva dimenticato di inserire il freno a mano. Durante la sua corsa senza guida, l’auto ha sfiorato un centauro che stava transitando in quel momento e che solo per un soffio è riuscito ad evitare l’impatto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della squadra radiomobile della Polizia Municipale coordinata dal comandante Stefano Blasco. Il proprietario dell’auto è stato sanzionato, mentre l’auto è stata rimossa con il carro attrezzi. Sanzionate e rimosse anche tutte le altre parcheggiate in divieto su tutte le intersezioni adiacenti.