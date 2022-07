Un 61enne ricoverato in Rianimazione al Papardo

MESSINA – Grave incidente intorno a mezzanotte sul Viale della Libertà. Un 61enne si trova ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Papardo. La sua autovettura, una Smart, è andata a sbattere su alcune auto in sosta prima di ribaltarsi. L’uomo è stato soccorso e trasportato subito in ospedale. La Polizia Municipale, intervenuta sul posto, ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.