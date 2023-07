Alla guida una giovane che non avrebbe riportato ferite gravi

MESSINA – Un’Opel Corsa si è ribaltata intorno alle 17 in via Consolare Pompea, a Paradiso, finendo in mezzo alle due careggiate. Sul posto polizia municipale e vigili del fuoco. Alla guida una giovane, che non avrebbe riportato ferite gravi.

L’accertamento sulle cause dell’incidente è in corso, con l’ipotesi di un urto con un’altra auto. E si sono verificati degli inevitabili rallentamenti nella circolazione.