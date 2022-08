Messina. Aveva 47 anni e voleva dimagrire, una donna muore dopo l'intervento - Tempostretto

Patrizia Giunta, di Modica, è morta in un ospedale messinese in seguito a complicazioni post operazione. I familiari si sono rivolti alla magistratura

MESSINA – 47 anni, Patrizia Giunta è morta in un ospedale di Messina in seguito a complicazioni successive a un intervento chirurgico per dimagrire. Un bypass gastrico in una clinica privata.

Residente a Modica, la donna lascia il marito e due figli e sarà l’autorità giudiziaria ad accertare le cause della morte, dopo l’autopsia. I familiari si sono rivolti infatti alla magistratura ed è competente la Procura di Messina.