Messina. Basile: "A novembre apriremo al pubblico il parcheggio del Palacultura" - Tempostretto

Ieri il sopralluogo da parte del sindaco, insieme all'assessore Mondello e al presidente di Atm, Campagna

Il parcheggio sotterraneo del Palacultura aprirà al pubblico. La struttura di viale Boccetta è stata inaugurata il 12 febbraio 2010, dodici anni fa, ma il parcheggio è sempre stato riservato a pochi mezzi della polizia municipale e quindi rimasto sottoutilizzato.

“Si pensato di aprirlo alla pubblica fruizione nel prossimo mese di novembre – dice il sindaco Federico Basile -, una volta avviate le necessarie procedure, in sinergia con Atm”.

Ieri mattina Basile è andato in sopralluogo insieme all’assessore alla mobilità, Salvatore Mondello, e al presidente di Atm, Giuseppe Campagna. “Il Palacultura – conclude il sindaco – situato in una zona particolarmente trafficata, può essere una risorsa significativa anche in termini di parcheggio”.

L’ingresso principale si trova sul viale Boccetta mentre l’accesso al parcheggio è da via XXIV maggio.