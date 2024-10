Messina, Basile: “Ho chiesto le dimissioni del cda di Atm ed entro il 31 arriva un nuovo assessore”

Il sindaco: "La riorganizzazione interesserà tutte le partecipate. Si partirà a novembre per avviare un nuovo corso entro dicembre"

MESSINA – Il sindaco Federico Basile ha tracciato la rotta che Messina dovrà seguire nelle prossime settimane, annunciando diverse novità. A Fiumedinisi, dov’è intervenuto durante il vertice con assessori, consiglieri e soci di Sud chiama Nord, il sindaco messinese ha spiegato di aver chiesto le dimissioni dei componenti del cda di Atm per poter procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione. Una notizia che fa il paio con quanto accaduto in Amam e con l’emissione del decreto di nomina del nuovo cda, che arriverà il 21 ottobre.

Basile: “La revisione riguarda tutte le partecipate”

Ma lo stesso Basile ha spiegato che “la revisione riguarderà anche le altre partecipate” e che la riorganizzazione partirà da novembre “con l’obiettivo di avviare un nuovo corso entro dicembre”. Intanto il 28 ottobre sarà “comunicato il nome del nuovo direttore generale della Città Metropolitana di Messina a seguito delle dimissioni di Salvo Puccio che si occuperà a tempo pieno del comune di Messina”. E poi un altro annuncio del sindaco: “Entro il 31 ottobre verrà nominato un nuovo assessore”. Insomma, una sfilza di novità, alcune ufficializzate dopo gli spifferi che si sono inseguiti nei corridoi di Palazzo Zanca nelle ultime settimane.

Il sindaco: “Nessun premiato o bocciato”

Basile, all’inizio del suo intervento, ha comunque ringraziato tutti “per il lavoro svolto fino ad oggi, per l’impegno e la serietà nel portare avanti il nostro programma di governo con senso di responsabilità e spirito di abnegazione. La nuova fase è stata anticipata da tempo e ora procediamo con la sua attuazione. Abbiamo una road map ben delineata che ci condurrà, entro il mese di dicembre, verso un nuovo assetto generale, permettendoci di proseguire il nostro lavoro con maggiore slancio. Non si tratta di scelte fatte per premiare o bocciare qualcuno, ma semplicemente di naturale revisione in questa fase serve più energia per raggiungere e completare gli obiettivi che ci siamo prefissati”.