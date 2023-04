Messina. Beccato con il telefonino in carcere, detenuto aggredisce due poliziotti penitenziari - Tempostretto

Il presidente Consipe Nicotra: "Ennesimo episodio di violenza, ormai sono di... routine"

MESSINA – Aggressione all’interno della Casa circondariale di Messina. A darne notizia è il presidente di Con.si.pe, Mimmo Nicotra, che rende note le dinamiche dell’ennesima aggressione subita da un poliziotto penitenziario che, durante una normale operazione di servizio, si era accorto che all’interno della camera detentiva vi era un micro telefono cellulare. La reazione del detenuto è stata violenta nel tentativo di recuperare il telefonino “ritirato” dal poliziotto penitenziario. “Subito dopo, lo stesso detenuto si è avventato sul un altro poliziotto penitenziario, colpendolo al volto. Simili episodi – conclude il leader di Consipe – sono ormai divenuti di routine in carcere e per queste ragioni che come sindacato di categoria abbiamo attivato un servizio legale che possa tutelare tutti i poliziotti penitenziari vittime di aggressioni nell’esercizio delle loro funzioni”.