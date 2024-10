Messina-Benevento, il giorno della sfida

Calcio d'inizio alle ore 15 al Franco Scoglio, convocati e probabile formazione

MESSINA – Il Messina giocherà questo pomeriggio la partita valida come ottava giornata di campionato. Al “Franco Scoglio”, con fischio d’inizio alle ore 15, arriva il Benevento capolista del girone C. La formazione campana allenata dell’ex Gaetano Autieri ha gli stessi punti del Picerno e la stessa differenza reti, ma ha segnato un gol in più. Proprio l’attacco dei campani è da temere considerate le tante disattenzioni difensive sulle quali il Messina subisce gol troppo spesso.

Nella conferenza stampa della vigilia l’allenatore dei siciliani ha guardato molto in casa propria. Si è tornato a parlare di campi d’allenamento, si è parlato dei punti persi per strada e anche di cosa è balenato nella mente del mister tra le dimissioni, dopo la serata del 2-2 contro la Casertana, e il successivo ritiro delle stesse. Situazione delicata in casa Messina con anche le dimissioni arrivate in settimana del direttore generale Pippo Trimarchi.

Il Messina ha davanti a sé un cammino complicato. Perché dalla settimana col primo turno infrasettimanale sono arrivati due punti e seguiranno partite altrettanto complicate. Il Messina al momento è in zona playout e bisogna migliorare sensibilmente l’attenzione in difesa.

Probabile formazione del Messina

Assente sicuramente Peppe Salvo, si è operato al setto nasale qualche giorno fa. Non ci saranno ulteriori defezioni dell’ultimo minuto e non c’è più tra i convocati Simonetta, quest’ultimo ha risolto il contratto con al formazione biancoscudata. In vista della sfida contro il Benevento sembra si vada verso il 4-3-3 e potrebbe esserci l’avvicendamento in porta tra Curtosi e Krapikas.

Per riuscire a fare comunque il minutaggio, considerando le assenze forzate, si ipotizza questo schieramento: Krapikas; Lia, Manetta, Rizzo, Ortisi; Frisenna, Anzelmo, Pedicillo; Anatriello, Luciani, Petrungaro.

I convocati



Portieri: Flavio Curtosi (2004), Titas Krapikas (1999), Antonio Di Bella (2006).

Difensori: Marco Manetta (1991), Damiano Lia (1997), Mame Ass Ndir (2001), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Francesco Rizzo (1998), Pasqualino Ortisi (2002), Bryan Mameli (2007).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Vincenzo Garofalo (1999), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Manuel Di Palma (2004), Domenico Anzelmo (2004).

Attaccanti: Pierluca Luciani (2002), Gennaro Anatriello (2004), Blue Mamona (2002), Luca Petrungaro (2000), Martino Cominetti (1998), Alessio Re (2003), Gabriel Antonio Adragna (2006).

