Messina. Blitz della Polizia ferma corsa clandestina di cavalli, 4 denunciati VIDEO

L'intervento della Polizia ha provocato un fuggi fuggi generale. Prelievi sui cavalli sequestrati. Sicurezza stradale a rischio: scooter sfrecciano al fianco dei cavalli in gara

MESSINA – Un blitz della Polizia di Stato ha portato alla scoperta e al fermo di una corsa clandestina di cavalli in via degli Agrumi, nel rione San Filippo. Quattro persone sono state denunciate per aver partecipato attivamente alla gara illegale, che ha messo a rischio l’incolumità di animali e cittadini.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile e dalle Volanti della Questura di Messina nell’ambito di servizi intensificati di controllo del territorio disposti dal questore Annino Gargano. Intorno alle 4.30, gli agenti hanno interrotto la competizione tra due calessi, seguita da un corteo di decine di moto e persone che incitavano gli animali con clacson e urla.

La scena era a dir poco caotica: un centinaio di scooter occupava l’intera carreggiata della via, mentre una folla, tra cui donne e bambini, si accalcava ai lati della strada per assistere allo spettacolo. La pericolosità della situazione era evidente: la velocità sostenuta dei cavalli e dei motorini metteva a repentaglio la sicurezza di tutti i presenti.

L’intervento tempestivo della Polizia ha provocato un fuggi fuggi generale, soprattutto tra i conducenti degli scooter che, durante la corsa, avevano affiancato i cavalli azionando contemporaneamente i clacson.

Al termine dell’operazione, i fantini e i proprietari dei cavalli sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica di Messina per il reato di partecipazione a competizione clandestina di animali. I cavalli, sequestrati e affidati in custodia a un maneggio, sono stati sottoposti a prelievi di sangue per accertamenti antidoping.

La Questura ha avviato le procedure per l’applicazione di misure di prevenzione nei confronti dei responsabili, che saranno sanzionati anche ai sensi del Codice della strada per aver messo a rischio la sicurezza nella circolazione stradale.