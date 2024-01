Messina. Bruciati bancali di legno davanti all’oratorio di Giostra

La segnalazione del direttore dell'oratorio, l'allarme del presidente della V Municipalità

Ignoti hanno bruciato bancali di legno davanti alla porta dell’oratorio San Matteo di Giostra. La segnalazione è del direttore dell’oratorio salesiano, don Gabriele Cardaciotto.

“Questi comportamenti – dice il presidente della V Municipalità, Raffaele Verso – sono assurdi e di un’inciviltà indecorosa. Chiederemo all’Amministrazione comunale di dotare la zona di un sistema di videosorveglianza. Le porte della nostra Circoscrizione sono sempre aperte per accogliere segnalazioni e problemi: se qualche residente avverte disagi, in qualsiasi zona della nostra municipalità, non deve far altro che segnalarcelo e faremo di tutto per risolvere la questione. Nel caso in cui – conclude Verso – dovesse invece trattarsi di uno sconsiderato gesto di mero vandalismo la situazione non perderebbe di gravità, diventando l’ennesimo atto di decadenza che questa città non ha più voglia di tollerare».