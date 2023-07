In questo momento Ganzirri è particolarmente frequentata. Urge un intervento di sistemazione

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Nella foto principale pericolosa buca non segnalata, a Ganzirri, poco prima del Gambero Rosso, all’incrocio per andare al complesso Poseidon. Nella foto in basso Sempre Ganzirri, vicino Panarello carni”.