Messina. “Bukowski” al Teatro dei 3 Mestieri

MESSINA – Al Teatro dei 3 Mestieri di Messina in scena “Bukowski – a night with Hank”, interpretato da Roberto Galano. L’appuntamento è sabato 6 e domenica 7 aprile. In generale, un fine settimana particolarmente intenso per il Teatro dei 3 Mestieri di Messina che venerdì 5 aprile ha inaugurato la mostra “L’anima a colori” di Maria Spoto, organizzata nell’ambito del progetto Teatrart di Dania Mondello.

Sabato 6 aprile alle 21.00 e domenica 7 aprile alle 19.00 andrà in scena lo spettacolo “Bukowski – a night with Hank” (Produzione Teatro dei Limoni), di D. Francesco Nikzad, diretto e interpretato da Roberto Galano e le musiche originali composte da Antonio Catapano.

Note di regia: “Io non sono Bukowski”

“Io non sono Bukowski. Charles non era Bukowski. E nessuno sarà mai Bukowski. C’è qualcosa nascosto, protetto dai litri di alcol che marciscono nel fegato, dalle scopate, dalle perversioni e l’odio per una mondo pieno di figli di puttana. Qualcosa di così puro che può appartenere solo a un angelo. Ma gli angeli non esistono, e se esistono hanno le ali di carta che si bagnano alla prima goccia di pioggia. Esiste, invece, una notte che divide il mito dello scrittore dal fragile ubriacone perdente. Una notte sola. Soltanto lui e il suo piccolo uccello azzurro nel cuore. Una notte con Hank”.