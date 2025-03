Messina. Caccia a vandali e violenti, due manifestanti identificati

Non sono messinesi. Indagini in corso dopo il corteo del Carnevale no ponte segnato da momenti di tensione

MESSINA – Non sono messinesi. Sono venuti in città per partecipare al Carnevale no ponte di matrice anarchica e sono stati identificati dalla polizia. Sono due manifestanti e le indagini, con il supporto della videosorveglianza, riguardano le violenze durante la manifestazione di ieri a Messina. Tra cori contro le forze dell’ordine, una bomba carta, calci a un poliziotto, finito in ospedale, e muri del centro imbrattati con scritte contro “gli sbirri” e contro la grande opera.

La causa contro il ponte, in questo caso, è stata strumentalizzata da una minoranza che non si è limitata a esporre carri allegorici e cartelloni. Da qui gli insulti e le provocazioni contro carabinieri, polizia e Guardia di finanza. E con insulti e muri imbrattati in via Garibaldi e via XXIV Maggio. E ha fatto clamore la scritta al monastero di Montervergine, sede del Santuario di Santa Eustochia.

I momenti di tensione tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine sono continuati a piazza Antonello e alla galleria Vittorio Emanuele, in serata. E due persone, provenienti da fuori, sono state identificate. Ma le indagini continuano.

