Messina. Cariche al corteo del Carnevale no ponte, poliziotto in ospedale VIDEO

MESSINA – Un poliziotto preso a calci in via XXIV Maggio e tanti momenti di tensioni sul Boccetta durante il corteo anarchico del Carnevale no ponte. C’è stata qualche carica da parte delle forze dell’ordine dopo le provocazioni di una frangia antagonista. E un agente è ora in ospedale.

Una manifestazione, va ricordato, che nulla ha in comune con lo spirito dei comitati no ponte e con l’opposizione democratica alla grande opera che in questi anni è stata portata avanti. E che, in quest’occasione, è stata strumentalizzata da una minoranza che non si è limitata a esporre carri allegorici e cartelloni. Da qui i momenti di tensione con carabinieri e polizia. E con insulti e muri imbrattati in via Garibaldi e via XXIV Maggio.

Un corteo oggi pomeriggio da piazza Antonello a piazza Casa Pia. “Da sempre festa popolare, eretica, liberatrice, che dissacra, rovescia, si fa beffe del potere, la festa del tempo che tutto distrugge e rinnova. Un Carnevale per difendere lo Stretto, un Carnevale per esorcizzare i mostri del profitto, un Carnevale di festa, un Carnevale di lotta”, sottolineano gli organizzatori.

Una vena dissacratoria che andava benissimo, purché ci si fosse limitati a esprimere l’opposizione in modo democratico, come è sempre avvenuto nella storia del movimento no ponte. In più, determinati mondi politici, pensiamo alle recenti iniziative in Parlamento di marca leghista, non aspettano altro che criminalizzare il dissenso.

Germanà: “Solidarietà alla polizia, si ricorre alla violenza quando non ci sono argomentazioni valide”

E intanto arriva la prima reazione politica. “Solidarietà alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, aggrediti a Messina dai manifestanti no ponte, e in particolare all’agente rimasto ferito negli scontri”. Così il senatore Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia e segretario della commissione Infrastrutture a Palazzo Madama.

“Bombe carta, fumogeni, mezzi dei carabinieri e muri imbrattati: perché quando non ci sono argomentazioni valide per difendere le proprie tesi si ricorre alla violenza e all’inciviltà. Sono fiducioso sulla capacità delle forze dell’ordine, affinché si individuino i responsabili e scattino fermi e misure di sicurezza”, conclude Germanà.