Messina, cadavere in spiaggia. Si pensa a un malore

Il corpo del 70enne non presenta segni di violenza. A dare l'allarme alcuni pescatori

Messina – E’ stato identificato il cadavere trovato stamani sulla spiaggia di Gazzi. E’ di un 70enne messinese per il quale si ipotizza un malore. A dare l’allarme erano stati alcuni pescatori che avevano notato il corpo senza vita, a riva.

Sul posto i carabinieri che hanno condotto i primi accertamenti. La prima ispezione non ha rivelato segni di violenza per questo si pensa che il settantenne possa essere stato colto da malore mentre si trovava in spiaggia. Sono in corso gli accertamenti per escludere altre ipotesi.