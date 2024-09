Messina. Cade albero nella via Quod Quaeris FOTO

La testimonianza del consigliere Coletta

MESSINA – “Un Siliquastro, albero di Giuda, che si schianta improvvisamente sulla via Quod Quaeris. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno”. A raccontare la caduta dell’albero, oggi alle 16, è il consigliere della IV Municipalità, Renato Coletta, del Partito democratico, che passava per caso da lì.

Osserva Coletta: “L’albero appare cavo, malato. L’apparato radicale è poco sviluppato. Di conseguenza, non garantiva l’ancoraggio dell’albero. Il vero motivo dello schianto. Sono monitorati questi alberi? Qualcuno esaminerà accuratamente gli altri Siliquastri superstiti presenti nella via?”.

Nel frattempo, è arrivata Messina Servizi e giriamo alla società le domande del consigliere.