Messina. Cambio al Comando della Marina Militare

Il capitano di vascello Gabriele Belfiore subentra al capitano di vascello Alessandro Giuseppe Lardizzone alla guida del Nucleo Supporto Logistico

Il capitano di vascello Alessandro Giuseppe Lardizzone lascia il comando del Nucleo Supporto Logistico della Marina Militare di Messina (Marisuplog) al capitano di vascello Gabriele Belfiore (accettante).

Ieri la cerimonia di cambio al comando, alla presenza del Comandante Marittimo Sicilia, ammiraglio di divisione Andrea Cottini.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha voluto rendere omaggio al capitano uscente e porgere il benvenuto al nuovo comandante. “Desidero esprimere a nome di tutta la comunità messinese un sentito ringraziamento al capitano Lardizzone per la dedizione, la professionalità e l’impegno profusi al servizio di Messina e della Marina Militare durante il suo mandato. Un caloroso benvenuto al capitano Belfiore, certo che porterà avanti con lo stesso spirito di servizio un compito di grande responsabilità e orgoglio per la nostra città”.