Messina. "Cancellati" i concerti di Capossela ed Elio e le storie tese - Tempostretto

Gli eventi erano stati annunciati per il 28 ottobre e l'8 novembre, ma sono stati spostati a Ragusa e Palermo

MESSINA – La città dello Stretto perde in uno solo colpo due dei concerti più attesi di questo autunno. In rapida successione sono stati cancellati i concerti di Vinicio Capossela ed Elio e le Storie Tese, inizialmente in programma, rispettivamente, per il 28 ottobre e l’8 novembre 2023 al Teatro Vittorio Emanuele. Nessuna comunicazione ufficiale circa i motivi dell’annullamento. Quel che è certo è che Messina perde due eventi molto attesi in favore di Ragusa e Palermo.

Il concerto di Vinicio Capossela, previsto per il 28 ottobre a Messina, si svolgerà infatti al Teatro Duemila di Ragusa. A confermarlo è stato lo stesso artista sulla sua pagina social. “Comunicazione importante: lo spettacolo in programma sabato 28 ottobre presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina – si legge in un post – è stato spostato presso il Teatro Duemila di Ragusa nella medesima data”. La data di Elio e le storie Tese a Messina è invece “sparita” dal cartellone del tour e sostituita, lo stesso giorno in cui era stato annunciato il concerto al Vittorio Emanuele, dal concerto al Teatro Golden di Palermo.

