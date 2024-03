Messina, cancellato l’ergastolo per il femminicida di Alessandra Musarra

Cristian Ioppolo sconterà 24 anni e non il carcere a vita per l'omicidio della ex fidanzata nel 2019

MESSINA – Ha scongiurato l’ergastolo Cristian Ioppolo, il giovane responsabile del femminicidio dell’ex fidanzata Alessandra Musarra, strangolata nella sua abitazione nel 2019. La Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria ha deciso la condanna a 24 anni per Ioppolo, ratificando l’accordo concordato tra Accusa e difesa, rappresentata dall’avvocato Alessandro Billè.

Cadono le aggravanti per l’omicidio

Alessandra Musarra

In primo grado il processo si era chiuso con l’ergastolo per il ragazzo, confermato in appello a Messina. Ma la Corte d’Assise nel settembre scorso ha rimesso tutto in discussione, rinviando il fascicolo ai giudici di secondo grado di Reggio Calabria. La Suprema Corte aveva in particolare accolto la tesi della difesa confermando sì la colpevolezza, ma affatto convinta delle aggravanti. I giudici reggini hanno confermato per tutto il resto la sentenza del 2022, quindi anche il diritto ai risarcimenti per i familiari e i centri anti violenza.

Il femminicidio

Alessandra è morta la vigilia della festa delle donne di 5 anni fa. E’ stato proprio Cristian, insieme al padre, a raccoglierla senza vita nella sua abitazione, il primo piano della villetta familiare di contrada Campolino a Santa Lucia sopra Contesse, nella zona sud di Messina. Al genitore, l’ex fidanzato si era presentato dicendosi preoccupato per la ragazza. Si è poi scoperto che era stato proprio lui a soffocarla. Dopo averle chiesto un incontro, ha ottenuto dalla giovane che le aprisse la porta e l’ha aggredita. Alessandra e Cristian si erano frequentati tempo prima, il giovane era stato anche accolto benevolmente e sostenuto dal padre di lei. Poi la storia era finita.