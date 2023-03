Messina. Cartelli vecchi e rotti, riparazioni fai da te: quando mancano le piccole manutenzioni FOTO - Tempostretto

Ci vorrebbe davvero poco per intervenire, ma non lo si fa

Viabilità efficiente, trasporto pubblico, aree verdi, piste ciclabili, isole pedonali, servizi al cittadino. La vivibilità di una città si vede da questi aspetti importanti. Ma si vede anche dalle piccole cose.

E sulle piccole cose, Messina, forse manca ancor più che sulle grandi. Nelle nostre foto un piccolissimo elenco di segnalazioni, che purtroppo diventa facilmente più corposo passeggiando in città.

Alla Passeggiata a mare cartelli storti e caduti e un sacco di spazzatura su una ringhiera della linea tranviaria. Di fronte, sul viale della Libertà, un vecchio cartello, con tanto di grosso ingombro sul marciapiede, che non indica niente ma resta lì da anni. Alla fermata del tram Alighieri, l’indicazione delle fermate… caduta. In corso Cavour una delle nuove paline elettroniche col vetro rotto. Sulla pista ciclabile nord, una ringhiera riparata con una corda e un asse di legno. Nella nuova via Cicerone rifiuti abbandonati in un’aiuola.

Manutenzioni che richiederebbero pochissimo impegno di tempo e denaro. Invece non si fanno, si accumula degrado e la città perde la sua bellezza.