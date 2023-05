Messina. Cateno De Luca si è dimesso da consigliere, la lettera protocollata questa mattina - Tempostretto

L'annuncio via social: "Ho deciso di non perdere più tempo dietro queste follie politiche. Adesso mi dedico con serenità alla campagna elettorale a Taormina"

MESSINA – Cateno De Luca si è dimesso da consigliere comunale. Lo ha fatto questa mattina protocollando la lettera alle 8, 16, come annunciato via social. Ieri la maggioranza del “suo” sindaco Federico Basile, “bulgara” fino a quelche mese addietro, non c’era più. Non è riuscita ad eleggere il successore di Cateno De Luca alla presidenza del Consiglio comunale. Si torna in aula oggi alle 11. “Ieri sera – chiosa De Luca – ho saputo che anche le Opposizioni ed i nostri traditori non hanno ancora trovato l’accordo per individuare un comune candidato per consumare questo atto politico nei miei confronti e sulle spalle della città. La seduta di Consiglio comunale di oggi sarebbe finita come quella di ieri… Le prossime sedute di Consiglio comunale sarebbe finite come quelle di ieri. Ed io ho deciso di non perdere più tempo dietro queste follie e mi sono dimesso da consigliere comunale così potrò fare la mia campagna elettorale a Taormina con grande serenità. Alle ore 10, in diretta sui nostri canali social – annuncia De Luca – potrete assistere al deposito della documentazione della mia candidatura a sindaco di Taormina presso il palazzo municipale”.