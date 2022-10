"Messina celebra la Giornata del dono", insieme istituzioni e volontariato - Tempostretto

Un'iniziativa promossa dal Comune con due progetti sociali

MESSINA – “Donare oltre gli schemi” in sinergia tra istituzioni e associazioni di volontariato. Il sindaco Federico Basile annuncia la Giornata del dono a Messina. “Un’iniziativa promossa dal Comune per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di condivisione nei confronti dei più bisognosi. In particolare, prevediamo una emergency bag, realizzata in collaborazione con la cooperativa sociale Benefit“, spiega il primo cittadino. Al suo fianco, in conferenza stampa oggi, l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore.

La conferenza stampa

La Giornata del 4 ottobre, dedicata all’importanza del donare, è stata sancita in Italia con una legge del 2015. L’obiettivo? “Costruire una cultura condivisa del dono affinché diventi una buona pratica quotidiana”. “Dai piccoli gesti possono nascere circuiti virtuosi di scambio e attenzione agli altri”, ha aggiunto Basile. Con il sindaco e l’assessora, erano presenti a Palazzo Zanca la viceprefetta Patrizia Adorno, la presidente di Messina Social City Valeria Asquini, l’ideatrice di “Benefit” Cristina Puglisi Rossitto (già anima degli “Invisibili”), il direttore della Caritas Antonino Basile.

Emergency bag e social bag per aiutare chi è in difficoltà

L’assessora Calafiore ha presentato le caratteristiche della campagna con la “emergency bag” e la “social bag”. La prima, destinata a contenere indumenti a favore dei migranti durante gli sbarchi, la seconda sarà utilizzata per contenere generi alimentari di prima necessità da distribuire alle persone in condizione di marginalità sociale della città.

“L’amministrazione comunale nel manifestare la volontà di sensibilizzare la collettività a diffondere la cultura del dono – ha messo in risalto Alessandra Calafiore – per la realizzazione del progetto ha coinvolto le associazioni e le società sportive del territorio cittadino al fine di collaborare nella raccolta di capi di abbigliamento per la emergency bag. La social bag sarà invece realizzata da Benefit, mentre la Messina Social City si occuperà dell’acquisto e della consegna dei prodotti insieme alle associazioni di volontariato”.