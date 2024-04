Messina celebra la musica anni ’90. Il concerto di Neja inaugura il Drip Event One

La regina della dance, che ha venduto oltre 4 milioni di dischi, proporrà suoi successi e cover, accompagnata dal dj Maurizio Presente

MESSINA – La regina della dance music Neja canterà a Messina: venerdì 19 aprile l’artista piemontese inaugurerà il “Drip Event One” in viale San Martino 14, proponendo un concerto dal vivo interamente dedicato agli anni ’90 e 2000 coi suoi successi tra cui Restless, Shock, The Game e diversi brani iconici di quel periodo come The rhythm of the night (Corona), Freed from desire (Gala), What is love? (Haddaway), Feel it (the Tamperer), Vamos a la playa (Miranda) e molti altri.

Neja, al secolo Agnese Cacciola, è una delle cantanti più influenti e amate nel panorama della disco music dal 1998: “Ha fatto vibrare i migliori dancefloors del mondo – evidenzia l’imprenditore Nicola Giannetto, promotore dell’evento che avrà ingresso gratuito ma su invito – ha venduto oltre 4 milioni di copie, conquistando fan ovunque e noi vogliamo offrire al pubblico un viaggio nella musica ricco di ricordi ed emozioni, in grado di affascinare e trascinare anche le nuove generazioni, pronte a riscoprire sonorità indimenticabili che hanno segnato la musica pop e dance in tutto il mondo”.

Neja, in oltre 25 anni di carriera, ha portato la sua voce su grandi palcoscenici e prestigiose trasmissioni come il Festivalbar (edizioni del ’99, 2000 e 2002), Un disco per l’estate (vinto con “The game” nel ’99), fino alle più recenti apparizioni televisive come Arena Suzuki (in onda su Rai e condotta da Amadeus) e Boomerissima (in onda su Rai 2 con Alessia Marcuzzi). Nei suoi show la cantante propone sempre brani celebri facendo vivere al pubblico un vero e proprio viaggio nella memoria ricco di ricordi ed emozioni.

Appuntamento al “Drip Event One”: alle ore 19 la band La Soluzione aprirà il concerto, alle 21 il live di Neja che sarà accompagnata dal dj set di Maurizio Presente.