Messina. Cestini pieni di rifiuti di cibo deturpano Cristo Re - Tempostretto

Rispettare le regole della differenziata è importante anche quando consumiamo alimenti all'aperto. Serve all'ambiente e a evitare scene degradanti

La zona panoramica di Cristo Re è meta di molti messinesi che vi si recano anche per mangiare e bere qualcosa in compagnia. Sin qui nulla di male. Il problema nasce quando bisogna smaltire i resti delle consumazioni. Come si vede nelle foto, inviate da un lettore al numero WhatsApp 366.8726275, i cestini porta-rifiuti sono stracolmi di lattine, bottiglie e contenitori di cibo. Questo determina una situazione che deturpa oggettivamente un contesto particolarmente suggestivo.

Le regole della differenziata valgono sempre

Un comportamento corretto prevede che, in assenza di contenitori con scomparti separati, invece di buttare tutto insieme, bisognerebbe riunire i rifiuti per tipologia e conferirli poi, non appena possibile, magari a casa, secondo le regole della raccolta differenziata.

Da questo punto di vista, non guasterebbe un’azione di sensibilizzazione dei clienti da parte di chi gestisce i locali della zona.

Cristo Re