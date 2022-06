Messina. Chiude per lavori l'ufficio postale di via Palermo - Tempostretto

Da domani al via gli interventi di ristrutturazione. L'utenza sarà "dirottata" in via Garibaldi fino al 31 agosto

MESSINA – L’ufficio postale di via Palermo 247 a Messina resterà chiuso da martedì 21 giugno per lavori infrastrutturali improcrastinabili. La sede di Messina 6 sarà interessata da interventi di rifacimento dei locali interni, ammodernamento degli impianti, e dalla contestuale installazione di illuminazione a LED per il risparmio energetico. Durante il periodo dei lavori, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di Messina 2 sita in via Giuseppe Garibaldi 148, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35 dotata di Atm Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. La riapertura dell’ufficio postale di Messina 6 è prevista per il 31 agosto.