Messina. “Ciatuzzu”, Catena Fiorello in dialogo con gli studenti del Nautico

Il racconto del suo ultimo romanzo nella sede del Don Bosco

Ospite d’eccezione al Caio Duilio. Venerdì 12 aprile alle ore 10, nell’ambito del progetto P.T.O.F. “Lettura”, la nota scrittrice Catena Fiorello incontrerà gli allievi dell’istituto nell’Auditorium della sede Don Bosco.

Nel corso dell’evento, organizzato in collaborazione con Demea Eventi Culturali, l’autrice dialogherà con gli studenti per argomentare, attraverso domande e curiosità, le vicende narrate nel suo ultimo romanzo dal titolo “Ciatuzzu”, una storia di perdita e di dolore, ma anche di forza e di riscatto ambientato in Sicilia, la sua terra, negli anni Sessanta. Un libro al quale la scrittrice siciliana, nativa di Catania ma originaria della riviera jonica della nostra provincia, tiene particolarmente e alla cui stesura si è dedicata con anima e corpo. Sulla scia del suo precedente romanzo, “Picciridda”, anche in “Ciatuzzu” il protagonista è costretto a crescere prima del tempo a causa delle numerose difficoltà che la vita gli mette davanti, a cominciare dalla perdita della tanto amata madre fino al trasferimento in un altro paese, per raggiungere il padre. Ma saranno proprio le sofferenze e gli ostacoli che incontrerà nel suo cammino a renderlo più forte e a fargli prendere consapevolezza del suo valore.

Al Caio Duilio c’è grande fermento tra gli studenti per l’opportunità di incontrare una scrittrice ormai affermata, figlia della nostra terra, e autrice di un romanzo letto e commentato con i docenti di lettere durante l’anno scolastico. L’incontro con un autore rappresenta una delle strategie attraverso cui proporre un’immagine viva e dinamica del libro e favorire la scoperta della lettura come momento di fruizione libera e piacevole; pista di decollo per percorsi originali, nei quali trovano spazio le molteplici emozioni suscitate dalla lettura, le curiosità, le fantasie, i pensieri e le riflessioni di tutti gli allievi.