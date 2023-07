Messina. Cibo senza tracciabilità, multe a ristorante e fruttivendolo - Tempostretto

I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro e del Reparto Tutela Agroalimentare di Messina hanno controllato quattro attività commerciali presenti su Messina Centro, Villafranca Tirrena e Rometta Marea, di cui solo una è risultata regolare.

Elevate sanzioni ad un ristorante per la mancata etichettatura e tracciabilità dei prodotti; a un market con annessa rivendita di frutta e verdura per la mancata indicazione delle informazioni obbligatorie sulla provenienza della frutta e infine a una rivendita di frutta e verdura per la mancata etichettatura dei prodotti esposti in vendita per l’ammontare di oltre 8.500 euro.