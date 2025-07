Messina, città con troppi semafori e poche rotatorie

Traffico rallentato, inquinamento e maggiore rischio di incidenti: “spuntano” altri semafori

La sicurezza stradale è, e deve restare, la priorità assoluta in qualsiasi politica di gestione del traffico urbano. Fino agli anni ’80 e ’90, i semafori erano universalmente considerati lo strumento principale e quasi esclusivo per garantire la sicurezza e regolare il flusso veicolare agli incroci, rappresentando la principale alternativa agli incroci a raso.

A partire dagli anni ’90, in gran parte dell’Europa ha iniziato a farsi strada e poi a dominare un nuovo approccio: la rotatoria. Una soluzione progressivamente riconosciuta come più efficace non solo per fluidificare il traffico, ma anche per incrementare la sicurezza. A differenza del semaforo, che può essere ignorato da chi non intende rispettare le regole – con il rischio, purtroppo spesso verificatosi, di incidenti gravi dovuti al passaggio col rosso – la rotatoria è un ostacolo fisico che obbliga il conducente a rallentare. A meno di non avere tendenze autolesionistiche, il guidatore è costretto a moderare la velocità e a prestare maggiore attenzione, rendendo l’incrocio più sicuro. Né le multe possono essere una soluzione perché, eventualmente, intervengono a posteriori dopo che il pericolo si è già concretizzato.

L’Italia, in particolare al sud, ha recepito questa tendenza con un certo ritardo rispetto ad altri paesi europei. A Messina, nonostante qualche timido passo in avanti negli ultimi anni con l’introduzione di nuove rotatorie, il bilancio resta impietoso: troppi semafori, spesso inutili, e una carenza cronica di rotonde, rendendo la loro presenza ancora oggi sporadica rispetto al potenziale e alle esigenze di una città moderna.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: code interminabili, tempi di percorrenza dilatati e un contributo non indifferente all’inquinamento atmosferico. Ogni volta che un’auto si ferma a un semaforo rosso spesso il motore resta acceso (anche se le auto moderne hanno il sistema start e stop), emettendo gas di scarico che si accumulano nell’aria. Gli incroci vanno regolati per garantire la sicurezza stradale e prevenire incidenti. Ma non tutti richiedono necessariamente un semaforo: molti potrebbero essere gestiti efficacemente con i classici segnali di stop e precedenza o, ancor meglio, con le rotatorie.

I vantaggi delle rotatorie: un modello europeo

In molti Paesi europei sono diventate la norma per la gestione degli incroci, relegando i semafori solo a casi specifici di traffico molto intenso o complessi. I vantaggi sono molti e comprovati:

Fluidità del traffico: Le rotatorie permettono un flusso veicolare quasi continuo, eliminando i “tempi morti” dei semafori. Non ci sono interruzioni nette e si riducono notevolmente le code e i tempi di attesa.

Riduzione dell'inquinamento: Meno fermate e ripartenze significano meno consumo di carburante e, di conseguenza, minori emissioni di gas nocivi e inquinamento acustico.

Maggiore sicurezza: le rotatorie, se ben progettate, possono ridurre gli incidenti gravi. Costringono i veicoli a rallentare e a procedere con maggiore cautela, trasformando gli impatti potenzialmente frontali o laterali (tipici degli incroci semaforici) in collisioni angolari a velocità ridotta. L'esempio della Strada Panoramica dello Stretto, dove la sostituzione dei semafori con rotatorie ha ridotto il tasso di incidentalità, ne è una prova lampante.

Miglior gestione degli accessi e manovre: Facilitano l'inserimento nel flusso veicolare anche da strade secondarie, senza tempi morti. Permettono inoltre di imboccare tutte le direzioni, compresa l'inversione del senso di marcia, spesso vietata negli incroci semaforici.

Minori costi gestionali: A lungo termine, le rotatorie comportano minori costi di gestione e sorveglianza rispetto ai semafori, che richiedono manutenzione e consumo energetico costante.

A Messina approccio obsoleto

A Messina, la situazione semaforica presenta peculiarità che aggravano il problema, testimoniando un approccio alla mobilità urbana che stenta ad adeguarsi ai modelli europei più efficienti.

I viali di collegamento con la Tangenziale: un’odissea semaforica. Lo scorrimento rapido sui viali che conducono da e verso la tangenziale dovrebbe essere prioritario per alleggerire il traffico urbano e incanalare i flussi esterni alla città. Invece strade vitali come Viale San Filippo, Viale Gazzi, Viale Europa, Viale Boccetta e Viale Giostra sono costellate di semafori. In Viale Gazzi , ad esempio, si contano sei semafori e nessuna rotatoria in due chilometri e mezzo dalla fine di via don Blasco alla tangenziale; e se l’incrocio con Via Bonino può necessitare di semafori, lo stesso non può dirsi per gli altri. In viale Boccetta , tra corso Cavour e via Garibaldi, diversi anni fa è stata eliminata la corsia in salita ed è stata istituita una cervellotica viabilità, di recente rallentata dall’ennesimo semaforo altezza villa Mazzini, prima sempre verde e ora anche con il rosso. Su Viale Giostra , che dovrebbe essere una via scorrevole, nonostante qualche rotatoria già esistente, negli ultimi anni sono stati aggiunti ben tre semafori (agli incroci con Viale Aranci, Via Monte Vettore e Salita Curcuruto ), rallentando il flusso principale a fronte di immissioni da strade laterali con traffico debole. Il risultato? Spesso si resta fermi al rosso ad aspettare il nulla, con i conseguenti disagi e inquinamento. Per molti automobilisti, il tempo impiegato per imboccare la tangenziale diventa così lungo da far preferire il traffico cittadino, congestionando ulteriormente le strade interne.

Lo scorrimento rapido sui viali che conducono da e verso la tangenziale dovrebbe essere prioritario per alleggerire il traffico urbano e incanalare i flussi esterni alla città. Invece strade vitali come sono costellate di semafori. In , ad esempio, si contano sei semafori e nessuna rotatoria in due chilometri e mezzo dalla fine di via don Blasco alla tangenziale; e se l’incrocio con Via Bonino può necessitare di semafori, lo stesso non può dirsi per gli altri. In , tra corso Cavour e via Garibaldi, diversi anni fa è stata eliminata la corsia in salita ed è stata istituita una cervellotica viabilità, di recente rallentata dall’ennesimo semaforo altezza villa Mazzini, prima sempre verde e ora anche con il rosso. Su , che dovrebbe essere una via scorrevole, nonostante qualche rotatoria già esistente, negli ultimi anni sono stati aggiunti ben tre semafori (agli incroci con ), rallentando il flusso principale a fronte di immissioni da strade laterali con traffico debole. Il risultato? Spesso si resta fermi al rosso ad aspettare il nulla, con i conseguenti disagi e inquinamento. Per molti automobilisti, il tempo impiegato per imboccare la tangenziale diventa così lungo da far preferire il traffico cittadino, congestionando ulteriormente le strade interne. Il paradosso del Tram e i semafori “fantasma”. Nonostante la presenza di una linea tranviaria , i tanto attesi semafori intelligenti , che dovrebbero coordinare il traffico veicolare con il passaggio del tram, non sono mai stati attivati, anche se previsti nell’appalto in corso. Persino con il servizio tranviario attualmente sospeso , molti semafori lungo il percorso del tram sono rimasti attivi, creando scene paradossali in cui le auto si ritrovano ferme al rosso ad aspettare un tram che non passerà.

Nonostante la presenza di una , i tanto attesi , che dovrebbero coordinare il traffico veicolare con il passaggio del tram, non sono mai stati attivati, anche se previsti nell’appalto in corso. Persino con il , molti semafori lungo il percorso del tram sono rimasti attivi, creando scene paradossali in cui le auto si ritrovano ferme al rosso ad aspettare I casi Via Tommaso Cannizzaro e Via La Farina: l’odissea urbana. In Via Tommaso Cannizzaro , dalla circonvallazione al mare, si contano ben otto semafori in appena un chilometro e mezzo, rendendo la percorrenza un’autentica odissea. In Via La Farina si arriva a ben undici semafori in circa tre chilometri, con tempi di percorrenza che possono superare i venti minuti.

In , dalla circonvallazione al mare, si contano ben otto semafori in appena un chilometro e mezzo, rendendo la percorrenza un’autentica odissea. In si arriva a ben undici semafori in circa tre chilometri, con tempi di percorrenza che possono superare i venti minuti. Ci sono poi piazze che sarebbero rotatorie naturali, praticamente già esistenti, invece regolate da semafori. L’esempio emblematico è quello di Piazza Antonello : pur essendo una piazza storica e di grande valore, oggi di fatto è solo un incrocio stradale trafficato. Basterebbe pavimentare il centro per realizzare una vera piazza, lasciando il traffico scorrere in senso rotatorio ai lati, eliminando i semafori e utilizzando le due parti esterne, oggi chiuse e sfruttate solo come parcheggi per motorini. E’ un’idea che è già stata realizzata a Piazza del Popolo , con risultati apprezzabili: sebbene ancora migliorabile, è indubbiamente più bella e funzionale di prima.

: pur essendo una piazza storica e di grande valore, oggi di fatto è solo un incrocio stradale trafficato. Basterebbe per realizzare una vera piazza, lasciando il traffico scorrere in senso rotatorio ai lati, eliminando i semafori e utilizzando le due parti esterne, oggi chiuse e sfruttate solo come parcheggi per motorini. E’ un’idea che è già stata realizzata a , con risultati apprezzabili: sebbene ancora migliorabile, è indubbiamente più bella e funzionale di prima. Il caso Largo La Corte Cailler . Il paradosso di quella che è conosciuta come piazza Muricello: una rotatoria… con i semafori. L’unico necessario appare quello all’incrocio con via Cicala, gli altri sovrabbondanti.

. Il paradosso di quella che è conosciuta come piazza Muricello: una rotatoria… con i semafori. L’unico necessario appare quello all’incrocio con via Cicala, gli altri sovrabbondanti. La nuova Via Don Blasco era stata concepita come una delle poche arterie moderne e scorrevoli della città, caratterizzata dall’assenza di semafori e dalla presenza di rotatorie che garantivano un’ottima fluidità del traffico, un esempio virtuoso da seguire. Ma anche qui un semaforo non poteva mancare e da qualche giorno è stato acceso quello all’incrocio con Via San Cosimo. Un altro che appare superfluo, tanto che da spento non si erano registrati incidenti significativi. Un altro posto in cui, eventualmente, sarebbe utile una rotatoria.

Non tutti gli incroci sono uguali: quando il semaforo è necessario

È utile precisare che non si parla di eliminazione totale dei semafori. Esistono situazioni in cui il semaforo rimane la soluzione più adatta, soprattutto nei grandi incroci complessi: intersezioni a più di quattro bracci, o con volumi di traffico estremamente elevati e provenienti da direzioni diverse, possono richiedere la gestione più rigida e sequenziale di un semaforo per prevenire il blocco totale.

Sicurezza pedonale e rotatorie: una convivenza possibile

Una delle obiezioni spesso sollevate riguarda la sicurezza dei pedoni. Ma le rotatorie moderne prevedono ampi spazi per gli attraversamenti pedonali, spesso posizionati a una certa distanza dall’anello di traffico per dare ai veicoli il tempo di rallentare e ai pedoni una maggiore visibilità. Non si tratta di eliminare le strisce pedonali, ma di riposizionarle o progettarle in modo intelligente all’interno del contesto della rotatoria.

I dossi e ancora altri semafori

Anzi, per la sicurezza dei pedoni, le castellane (cioè gli attraversamenti pedonali rialzati) installate in via Garibaldi sono una soluzione migliore dei semafori pedonali installati in viale della Libertà e sulla cortina del porto. Le castellane obbligano gli automobilisti a rallentare fisicamente, garantendo maggiore sicurezza; i semafori pedonali, invece, come i semafori stradali, possono essere ignorati e, inoltre, obbligano a periodi di fermo inutili anche quando nessun pedone attraversa.

Vantaggi e svantaggi

Realizzare una rotatoria ha un costo iniziale, spesso superiore a quello di un semplice incrocio semaforico. Ma è altrettanto vero che anche i semafori non sono a costo zero: richiedono installazione, manutenzione costante, costi energetici per l’illuminazione e il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A lungo termine, i benefici delle rotatorie in termini di fluidità del traffico e risparmio di carburante possono ammortizzare l’investimento iniziale.

E non è necessario partire subito con grandi opere. Si possono implementare anche rotatorie provvisorie, magari con elementi modulari, isole spartitraffico realizzate con cordoli o segnaletica orizzontale e verticale rinforzata, per testare la soluzione e abituare gli automobilisti ai nuovi flussi. L’importante è iniziare a progettare seriamente un piano di transizione, individuando gli incroci più adatti e pianificando gli interventi a medio-lungo termine.

Il parcheggio nella rotatoria Zaera

A Messina spesso si sente dire che i cittadini non sanno usare le rotatorie. Ma devono essere i cittadini ad adattarsi alle soluzioni efficienti, non viceversa. Non si può rinunciare a perseguire buone pratiche a causa dell’incapacità o della maleducazione di una parte dei cittadini perché vorrebbe dire darla vinta agli incivili. L’esempio principe è quello della rotonda Zaera, sul viale Europa, dove il traffico è rallentato anche a causa di chi parcheggia all’interno. Ma quando c’erano i semafori la situazione non era migliore.

Il piano del traffico suggerisce rotatorie anche sulla strada statale 114, agli incroci con San Filippo, Zafferia e Larderia. Altri progetti fino ad oggi rimasti solo su carta.