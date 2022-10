Messina. Cocaina e sostanze dopanti in palestra, arrestato il titolare - Tempostretto

Nel corso del controllo è stato denunciato anche un 44enne, trovato in possesso di una penna di insulina

MESSINA – Il 44enne titolare di una palestra è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Messina Sud per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di sostanze dopanti. I carabinieri della Stazione di Santo Stefano Medio insieme ai colleghi della Stazione di Giampilieri hanno effettuato una perquisizione in una palestra, che ha consentito di rinvenire 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, abilmente occultata nell’ufficio del proprietario dell’esercizio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 4 penne di insulina, sostanza ritenuta dopante per l’attività sportiva.

Nel corso del controllo, un avventore della palestra, 44enne e incensurato, è stato trovato in possesso di una penna di insulina e pertanto deferito alla competente Procura della Repubblica per il reato di ricettazione. La droga, inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio, è stata sequestrata insieme al bilancino di precisione.

Il titolare della palestra è stato arrestato in flagranza e rinchiuso a Gazzi in attesa di convalida. E’ difeso dall’avvocato Nino Cacia.