Messina. Con la pioggia Ganzirri s’allaga VIDEO

Oggi pomeriggio strade ancora una volta colabrodo

Video di Silvia De Domenico

MESSINA – Arriva la pioggia a Messina e puntuali le strade di Ganzirri s’allagano. Come testimonia il video di oggi pomeriggio, l’allagamento è davvero notevole. E non è cambiato nulla. Il tutto è confermato dai tanti titoli di questi anni: Pochi minuti di pioggia intensa e Ganzirri e Torre Faro si allagano; Ganzirri. Soliti, insostenibili allagamenti per la pioggia, solo per citarne alcuni.

A dicembre 2019, l’allora sindaco Cateno De Luca annunciava che il Comune di Messina aveva ottenuto un finanziamento di 3 milioni 800 mila euro per un progetto che puntava a ” risolvere in via definitiva il problema dello sversamento delle acque e degli allagamenti intorno al Lago Grande”. Con i lavori programmati si intendeva eliminare “quel detrattore ambientale rappresentato dal continuo versamento di acque meteoriche inquinate nell’habitat lagunare di Capo Peloro e del lago di Ganzirri in particolar modo”. Tale soluzione sarebbe in grado di lenire i disagi causati dalle piogge.

Dalla fine del 2019, però, il tempo è trascorso senza che i lavori siano stati avviati.

