Ganzirri. Soliti, insostenibili allagamenti per la pioggia - Tempostretto

Le strade di Ganzirri continuano ad allagarsi ogni volta che piove. Per rimediare a questa situazione c'è un progetto finanziato per 3,8 Milioni di Euro

L’acquazzone di stamattina, domenica 21 agosto, ha creato i consueti allagamenti nel villaggio di Ganzirri. Lo documentano il video e le foto che un nostro lettore ha inviato al numero delle segnalazioni WhatsApp 3668726275. Purtroppo, com’è ormai ampiamente risaputo, l’attuale vetusto sistema di drenaggio delle acque non è più sufficiente. Da’altra parte, a Ganzirri la rete è mista e le acque bianche vanno a finire nella fognatura. Considerato che le colline intorno al lago grande sono state appesantite da diverse costruzioni, è inevitabile che, con le piogge, i tombini saltino allagando le strade.

I lavori finanziati per risolvere il problema degli allagamenti

A dicembre 2019, l’allora sindaco Cateno De Luca annunciava che il Comune di Messina aveva ottenuto un finanziamento di 3 milioni 800 mila euro per un progetto che puntava a ” risolvere in via definitiva il problema dello sversamento delle acque e degli allagamenti intorno al Lago Grande”. Con i lavori programmati si intendeva eliminare “quel detrattore ambientale rappresentato dal continuo versamento di acque meteoriche inquinate nell’habitat lagunare di Capo Peloro e del lago di Ganzirri in particolar modo”. Tale soluzione dovrebbe, dunque, in grado di lenire i disagi causati dalle piogge.

Da fine 2019 il tempo trascorso sin qui, senza che i lavori siano stati avviati, è alquanto lungo. Dobbiamo considerare, tuttavia, che c’è stato il Covid di mezzo. Comunque, da quanto abbiamo appreso, la gara d’appalto per l’esecuzione delle opere sarebbe in dirittura d’arrivo.

