Messina. Condannati i due aggressori del comandante Giardina

L'episodio lo scorso 19 ottobre, in via La Farina

2 anni e 8 mesi per il padre, Salvatore Centorrino, 1 anni e 6 mesi (pena sospesa) per il filo, Carmelo Centorrino, oltre ai risarcimenti, per lesioni gravi. La giudice Adriana Sciglio li ha condannati per l’aggressione al comandante della Polizia Municipale, Giovanni Giardina, durante un controllo al loro furgone, mentre vendevano frutta e verdura, in via La Farina, lo scorso 19 ottobre.

A “cominciare” sarebbe stato il figlio 19enne, quando Giardina ha strattonato il padre 40enne, spingendolo fuori dall’abitacolo del furgone. Poi l‘aggressione, con una pinza, dello stesso padre. I due, che vendevano castagne con un furgone, erano stati già “sloggiati” poco prima dalla loro postazione da Giardina, che aveva applicato il nastro rosso. Ma erano tornati a vendere la merce quasi nello stesso posto. Da qui il ritorno del comandante, e la “rissa” che ha lasciato Giardina esanime sull’asfalto. Padre e figlio si sono presentati in caserma la stessa sera, parlando di accanimento del comandante nei loro confronti.