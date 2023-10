Comandante della Polizia metropolitana Giardina aggredito da due ambulanti, finisce in ospedale - Tempostretto

L'increscioso episodio in via Salandra, incrocio con via La Farina. I due ambulanti sono ricercati. La violenza reazione in seguito ai controlli

MESSINA – Il comandante della Polizia metropolitana, Giovanni Giardina, è rimasto seriamente ferito in seguito ad una aggressione dopo essere intervenuto per dei controlli. L’increscioso episodio si è verificato poco dopo le 9 lungo la via Salandra, incrocio con la via La Farina. Giardina è stato colpito al volto con dei pugni da due venditori ambulanti. Dall’aggressione verbale alle botte il passo è stato breve. Giardina è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118. Gli ambulanti subito dopo aver picchiato il comandante si sono allontanati e sono al momento ricercati. Il loro mezzo è stato sequestrato. Sul posto oltre agli uomini della Municipale anche polizia e carabinieri.

La solidarietà del segretario Cisl

Il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, ha espresso solidarietà al commissario della Polizia metropolitana, Giovanni Giardina, aggredito questa mattina durante un controllo sull’ambulantato selvaggio. “Giardina si è sempre distinto per la sua battaglia per la legalità – ha detto Alibrandi – e siamo vicini a lui ed a tutti gli uomini della Polizia Municipale che ogni giorno lavorano in strada. Siamo certi che questo episodio non sarà un deterrente nella sua attività quotidiana volta al rispetto della legge e delle normative”.