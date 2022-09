Messina. Consegnate borse di studio ai figli dei rivenditori di generi di Monopolio - Tempostretto

Nella chiesa di S. Maria Alemanna la cerimonia promossa dal Sindacato provinciale della Federazione Italiana Tabaccai di Messina

MESSINA – Nella Chiesa di S. Maria Alemanna si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio ai meritevoli figli dei rivenditori generi di Monopolio che si sono distinti negli studi presso le scuole secondarie di 1° e 2° grado nonché presso le Università nel corso dell’anno scolastico/accademico 2020/2021. L’iniziativa, è stata promossa dal Sindacato provinciale della Federazione Italiana Tabaccai di Messina per festeggiare i ragazzi vincitori delle Borse di Studio bandite annualmente dall’Ecomap quale Ente cooperativo di Mutua Assistenza e Previdenza per i tabaccai.

Gallo: “Una categoria che si è distinta per spirito di sacrificio”

Alla manifestazione è anche intervenuto il vice sindaco e assessore all’Istruzione del Comune di Messina, Francesco Gallo, il quale ha elogiato il riconoscimento a favore di ragazzi meritevoli affinché possano produttivamente proseguire nel loro percorso di studi, rilevando al contempo come gli stessi siano figli di una categoria che negli anni si è saputa distinguere per spirito di sacrificio a favore della collettività, per la sua capillare presenza sul territorio e per il versatile adattamento ai cambiamenti del settore commerciale facendosi sempre garante degli interessi dello Stato, così come da sigillo della Repubblica presente sulle loro insegne. Una categoria che, in quanto tale, può essere considerata un valido punto di interesse per le istituzioni e i cittadini in una positiva sinergia tra pubblico e privato.

Sono intervenuti, tra gli altri, il deputato regionale Tommaso Calderone, componente della VI Commissione Sanità e Servizi Sociali della Regione Siciliana, il componente del Comitato Esecutivo Nazionale Fit Raffaele Santelia e il delegato territoriale Ecomap di Catania Antonino Bucca.