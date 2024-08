Messina. Controlli a Piazza Cairoli, denunciato un 20enne per spaccio di droga

Il giovane è stato perquisito ierii pomerggio

MESSINA – “Estate sicura”. Controlli del territorio a piazza Cairoli. Ieri pomeriggio un ventenne d’origine egiziana è stato perquisito e trovato in possesso di 11 dosi preconfezionate di hashish, per un totale di 12 grammi circa di droga, che è stata sequestrata. Il ventenne aveva 45 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio ed è stato denunciato per detenzione di droga ai fini dello spaccio.

I resoconti delle volanti

Nel corso delle attività svolte, negli ultimi 10 giorni, gli agenti delle volanti hanno arrestato in flagranza di reato 4 persone e deferito all’autorità giudiziaria 7 persone per diversi reati tra cui resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato.

Nello stesso periodo, in totale sono state sottoposti a controllo 1.768 persone e 734 veicoli. Quattro le persone segnalate all’autorità amministrativa perché, in seguito ai controlli, considerate abituali assuntori in modica quantità di droga.