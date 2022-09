Messina. Cortile teatro festival, "Semper fidelis" riprogrammato per il 5 settembre - Tempostretto

Lo spettacolo è stato bloccato per due volte dal maltempo

MESSINA – La prima regionale di “Semper Fidelis” è stata riprogrammata per lunedì 5 settembre, dopo che giovedì scorso per la seconda volta il maltempo ha bloccato la messinscena. Appuntamento sempre nell’Area Iris, alle ore 21,30. Il direttore artistico Roberto Zorn Bonaventura ha tenuto a ringraziare la compagnia per la disponibilità. “Semper Fidelis” è scritto e diretto da Saverio Tavano, prodotto dalla Compagnia Teatro del Carro, e interpretato da Margherita Smedile, Vincenzo Tripodo e Francesco Gallelli.